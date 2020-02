Stiri pe aceeasi tema

- Florin Citu, actual ministru interimar al Finantelor Publice a fost desemnat candidat pentru functia de prim-ministru de catre presedintele Klaus Iohannis.Dupa patru ore de consultari cu partidele politice, Klaus Iohannis l-a desemnat premier pe Florin Citu. Acesta trebuie sa vina cu un program…

- Klaus Iohannis l-a desemnat pe Florin Citu pentru functia de prim-ministru Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri, ca l-a desemnat pe Florin Citu pentru functia de prim-ministru. ”Noi nu ne dorim să blocăm România, ci să mergem mai departe, să rezolvăm…

- Ludovic Orban si a dat demisia, iar principalul favorit pentru postul de premier desemnat este Nicolae Ciuca, scrie Romania TV.Ludovic Orban a renuntat la mandatul de premier desemnat, a confirmat presedintele Klaus Iohannis marti seara. Favorit pentru mandatul de premier este Nicolae Ciuca, actualul…

- "In principal imi mentin punctul de vedere de a nu merge cu nicio varianta, mai ales ca presedintele s-a antepronuntat ca nu ia in considerare nicio varianta venita din partea PSD", a declarat Marcel Ciolacu, marti seara, la Romania TV, dupa anuntul presedintelui Klaus Iohannis cu privire la depunerea…

- Klaus Iohannis il propune din nou pe Ludovic Orban pentru functia de premier: "Alegerile anticipate sunt prima mea optiune" Presedintele Klaus Iohannis il propune din nou pe liderul PNL, Ludovic Orban, pentru functia de prim-ministru. "Întoarcerea la electorat este soluţia corectă,…

- Ludovic Orban a fost desemnat de presedintele Klaus Iohannis sa formeze un nou Guvern - inca un pas pentru declansarea alegerilor anticipate, a declarat joi liberalul Ionel Danca. ''PNL vrea reforme. PSD se opune. Cea mai buna solutie sunt alegerile anticipate. Ludovic Orban a fost desemnat…

- Presedintele Klaus Iohannis sustine o conferinta de presa la Palatul Cotroceni, in aceste momente. Acesta a subliniat in repetate randuri ca este adeptul alegerilor anticipate. In urma consultarii cu partidele si formatiunile politice parlamentare, Klaus Iohnnis a afirmat ca: Am terminat sesiunea de…