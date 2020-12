Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a anuntat ca dupa consultarile de la Palatul Cotroceni a decis sa il desemneze ca premier pe Florin Cițu. Klaus Iohannis a sus ca lucrurile s-au „cristalizat” și o coaliție formata din PNL, USR PLUS și UDMR a fost formalizata și a dovedit deja majoritatea in Parlamentul Romaniei.…

- Președintele Klaus Iohannis va susține o declarație de presa, de la ora 19:00, la Palatul Cotroceni. Șeful statului este așteptat sa anunțe numele premierului pe care îl va desemna pentru formarea noului guvern.HotNews.ro va transmite livetext declarațiile lui Iohannis.Președintele Klaus…

- Ludovic Orban a anunțat ca iși depune mandatul de premier, in urma alegerilor parlamentare din 6 decembrie. El a mai spus ca negocierile din zilele urmatoare pentru formarea unui guvern „care sa utilizeze toate resursele și oportunitațile”. „Imi inchei mandatul de premier dupa un an și o luna, in care…

- Decretele semnate de presedintele Klaus Iohannis prin care a luat act de demisia lui Costel Alexe din functia de ministru al Mediului si l-a numit pe Mircea Fechet la acest potofoliu au fost publicate, joi, in Monitorul Oficial. Seful statului a semnat joi dimineata aceste decrete. Potrivit Administratiei…

- ”Guvernul lui Iohannis ii omoara, la propriu, pe romani. Oamenii mor din cauza prostiei, a incompetenței și a masurilor criminale pe care guvernul Dreptei Unite le-a adoptat. Peste 5.000 de romani au murit in numai trei luni, in iunie, iulie și august, din cauza ca Guvernul a blocat accesul bolnavilor…

- Dobanzile bancare ar putea deveni mai mici, in scurt timp, ca masura de sprijinire a economiei naționale in perioada de criza. Anunțul a fost facut de Florin Cițu, ministrul de Finanțe, care nu a oferit insa și un orizont de timp. Una din masurile ce ar trebui luate, in aceasta perioada de criza, vizeaza…

- ALDE atrage atenția asupra faptului ca Romania aloca cei mai puțini bani de la buget pentru susținerea economiei. „Florin Cițu traiește in propria lui bula! Se lauda cu 7% din PIB pentru...

- Fostul ministru arata ca a crezut in forta PRO Romania, un partid care s-a declarat a fi "altfel", in care multi tineri au devenit membri cu speranta ca alaturi de colegii cu experienta in politica, au sansa de a-si sustine ideile lor care pot aduce romanilor o viata mai buna. "Doresc sa candidez pentru…