Klaus Iohannis, invitat de Joe Biden la un summit pe tema pandemiei

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis va participa in perioada 21-23 septembrie la Adunarea Generala a Organizației Națiunilor Unite (ONU), care va avea loc la New York, anunța Administrația Prezidențiala. In afara evenimentului principal, Klaus Iohannis va participa și la un summit pe tema raspunsului global…

- La memorialul creat pe locul fostelor cladiri World Trade Center au ajuns patru președinți. George Bush, in mandatul caruia au avut loc atentatele, Bill Clinton, Barack Obama și actualul președinte Joe Biden. Primul moment de reculegere in intreg orasul New York a fost tinut sambata, in memoria victimelor…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretele pentru demisiile miniștrilor USR PLUS și a vicepremierului Dan Barna, dar și pentru preluarea protofoliilor a miniștrilor interimari pentru urmatoarele 45 de zile. Administrația Prezidențiala a transmis ca președintele a semnat miercuri decretele…

- Președintele Klaus Iohannis va susține, miercuri, de la ora 18:00, declarații de presa, potrivit unui mesaj transmis de Administrația Prezidențiala. Declarațiile vin in contextul scandalul din ședința de guvern suspendata, miercuri, de miniștrii USR PLUS. Ședința de guvern inceputa la ora 11:00 a fost…

- Președintele Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 18 august 2021, decretul de numire in funcția de membru al Guvernului a lui Dan Vilceanu, ministrul Finanțelor. La data publicarii prezentului decret in Monitorul Oficial al Romaniei, inceteaza efectele Decretului pentru desemnarea lui Florin Cițu ca ministru…

- Președintele Klaus Iohannis s-a razgandit in privința modului in Guvernul Cițu a realizat Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). “Am știut de la inceput ca nu este perfect”, adaugand ca “nu tot ce e pus acolo la noi, in PNRR la noi, va fi realizat”. Reacția de miercuri a lui Klaus Iohannis…

- Președintele Klaus Iohannis, aflat in vizita in parcul Comana din județul Giurgiu, a susținut o conferința de presa. Jurnaliștii l-au intrebat cum privește scandalurile dese din PNL in contextul campaniei electorale, dar și tensiunile existente intre Florin Cițu și Ludovic Orban, cei doi candidați la…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat miercuri decretele pentru eliberarea din funcția de consilier prezidențial a lui Andrei Muraru și pentru acreditarea acestuia ca ambasador al Romaniei in Statele Unite ale Americii, anunța Administrația Prezidențiala printr-un comunicat de presa Andrei Muraru are…