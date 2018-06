Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca investitiile britanice in Romania ar putea fi mai substantiale, punctand ca trebuie gasite modalitati de diversificare a legaturilor bilaterale in domeniul afacerilor. "Cooperarea comerciala romano-britanica este si ea foarte buna, anul trecut schimburile…

- Padurile merita protejate si iubite, a afirmat presedintele Klaus Iohannis, intr-un mesaj transmis marti, de Ziua Mondiala a Mediului Inconjurator, precizand ca lucrurile s-au imbunatatit un pic in privinta defrisarilor, dar mai este mult de lucru, informeaza Agerpres. Seful statului a participat,…

- Klaus Iohannis spune ca mitingul PSD este ”o abordare caraghioasa si pur populista”. Șeful statului a aratat, marți, la Palatul Cotroceni, ca mitingurile se asociaza in mod nor al, intr-o democrație, cu Opoziția sau cu societatea civila, daca exista nemulțumiri fața de guvernare, și in niciun caz nu…

- Presa internationala scrie ca presedintele roman Klaus Iohannis este nevoit sa o revoce pe sefa DNA Laura Codruta Kovesi, asa cum cere Guvernul, in pofida protestelor opozitiei si comunitatii internationale, potrivit hotararii de miercuri a Curtii Constitutionale. Seful statului roman ”nu are puteri…

- Palatul Cotroceni va gazdui, joi, seminarul "Redefinirea contextului de securitate in Europa de Sud-Est - o abordare de la Bucuresti", lucrarile urmand sa fie deschise de presedintele Klaus Iohannis. In cadrul reuniunii, oficiali, experti, analisti si reprezentanti ai industriei apararii din Romania…

- Iohannis, la decorarea mai multor spitale: ”Este nevoie rapid de masuri concrete pentru a rezolva problemele cronice ale sistemului sanitar”, a spus, marți, președintele Romaniei, la Palatul Cotroceni, in cadrul ceremoniei prin care au primit distincții mai multe unitați medicale și doctori din București…

- Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, si viceprimarul Adrian Tudor, vor fi prezenti joi la Palatul Cotroceni din Bucuresti pentru a participa la o intalnire cu presedintele Klaus Iohannis. Seful statului a invitat mai multe autoritati publice la evenimentul intitulat „Romania la Centenar”. Viceprimarul…