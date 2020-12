Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, dupa discutiile cu premierul interimar Nicolae Ciuca, ministrul Sanatatii Nelu Tataru, si seful DSU Raed Arafat, ca saptamana viitoare ajunge in tara prima transa de teste rapide din cele trei milioane care ar trebui sa fie aduse in Romania.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca se lucreaza in ceea ce priveste extinderea capacitatii spitalelor, anuntand ca aproximativ 300 de ventilatoare si o prima transa de teste rapide vor fi livrate in urmatoarele zile. "Sunt cateva vesti bune in aceasta zona.…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca se lucreaza in ceea ce priveste extinderea capacitatii spitalelor, anuntand ca aproximativ 300 de ventilatoare si o prima transa de teste rapide vor fi livrate in urmatoarele zile. ‘Sunt cateva vesti bune in aceasta zona. Bunaoara, sunt aproximativ 300…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca se lucreaza in ceea ce priveste extinderea capacitatii spitalelor, anuntand ca aproximativ 300 de ventilatoare si o prima transa de teste rapide vor fi livrate in urmatoarele zile. ‘Sunt cateva vesti bune in aceasta zona. Bunaoara, sunt aproximativ 300…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, dupa discutiile cu premierul interimar Nicolae Ciuca, ministrul Sanatatii Nelu Tataru, si seful DSU Raed Arafat, ca saptamana viitoare ajunge in tara prima transa de teste rapide din cele trei milioane care ar trebui sa fie aduse in Romania.

- Președintele Klaus Iohannis a avut marți o intalnire de lucru cu premierul interimar, Nicolae Ciuca, ministrul Sanatații, Nelu Tataru și cu alți specialiști – secretarul de stat Arafat, domnul doctor Gheorghița, care se ocupa de campania de vaccinare.

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a fost, duminica, la Iași pentrru a discuta cu managerii de spitale și pentru a evalua situația de la Terapie Intensiva. In conferința de presa transmisa live de ziarul Buna Ziua Iași, Tataru a declarat ca nu ia in calcul un nou lockdown și ca recomanda cursurile fața…

- Vicepremierul Raluca Turcan a declarat vineri, la Zalau, ca autoritatile vor achizitiona in perioada imediat urmatoare circa un milion de teste rapide pentru depistarea COVID-19, cu scopul de a scadea presiunea la nivelul unitatilor de primire urgenta (UPU).Vezi și: Cum ar putea arata viitorul…