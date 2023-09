Stiri pe aceeasi tema

- La București are loc joi, 7 septembrie, Forumul de Afaceri al Inițiativei celor Trei Mari. Evenimentul a fost deschis de președintele Klaus Iohannis și premierul Marcel Ciolacu, care au vorbit, in discursurile lor, printre altele, despre securitatea globala și despre nevoia de interconectare pe zona…

- Premierul Romaniei a precizat, in discursul sau de la Forumul de Afaceri al Inițiativei celor Trei Mari, ca statele trebuie sa se gandeasca de acum la reconstrucția Ucrainei, precum și extinderea UE, o aluzie la primirea inclusiv a Rep. Moldova in proiectul european.

- Una dintre lecțiile razboiului de agresiune al Rusiei impotriva Ucrainei este ca interdependența economica poate fi instrumentalizata periculos, spune președintele Klaus Iohannis la deschiderea oficiala la nivel inalt a Forumului de Afaceri al Inițiativei celor Trei Mari.„Forumul va urmari, astfel,…

- "Una dintre lecțiile razboiului de agresiune al Rusiei impotriva Ucrainei este ca interdependența economica poate fi instrumentalizata periculos impotriva noastra. (...) In circumstanțele actuale, consolidarea conectivitații civile, dar și militare intre nordul și sudul regiunii este un obiectiv politic…

- MESAJUL PREȘEDINTELUI KLAUS IOHANNNIS Forumul va urmari, astfel, reducerea decalajelor intre Estul și Vestul Uniunii Europene și o mai mare coeziune, prosperitate și reziliența in Europa Centrala și de Est. Am convingerea ca actuala ediție a Forumului de Afaceri va completa deciziile substanțiale pe…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș invita firmele timișene sa participe la cea de-a 5-a ediție a Forumului de Afaceri al Inițiativei celor Trei Mari (3SI) care va avea loc la București, in data de 7 septembrie, in marja Summit-ului 3SI organizat pentru a doua oara la București, dupa ediția…

- Denunțarea de catre Rusia a acordului pentru cereale a mutat Marea Neagra in centrul razboiului dintre Rusia și Ucraina, cu bombardamente asupra porturilor ucrainene, atacuri asupra navelor civile și amenințari privind o escaladare a conflictului in regiune. O analiza publicata de The New York Times…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat ca Romania va continua sa ramana de partea Ucrainei și va sprijini exporturile de cereale, așa cum a facut-o și pana acum, in pofida ieșirii Rusiei din acordurile pentru transportul de cereale pe Marea Neagra. Șeful statului a precizat ca jumatate din…