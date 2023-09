Stiri pe aceeasi tema

- „Nu a existat nicio piesa si nicio drona, si nicio alta parte a unui dispozitiv care a ajuns in Romania”, a declarat marți, 5 septembrie, presedintele Klaus Iohannis, dupa ce Ucraina a insistat ca țara noastra a fost lovita de drone ruse in atacul asupra portului Ismail.Potrivit lui Iohannis, in aceasta…

- „Pot sa va spun ca nu a existat nicio piesa și nicio drona și nicio alta parte a vreunui dispozitiv care a ajuns in Romania. Noi avem control total asupra spațiului nostru național. Am verificat absolut tot și pot sa liniștesc populația: nu a existat nimic ce a ajuns in Romania, insa, da, suntem ingrijorați,…

- Dronele utilizate de Federația Rusa in atacurile care au vizat elemente de infrastructura portuara ucraineana din localitațile din Ismail și Reni nu au intersectat spațiul aerian al Romaniei, a anunțat joi Ministerul Apararii Naționale (MApN).MApN a anunțat joi ca s-a autosesizat cu privire la informațiile…

- Președintele Senatului a subliniat importanța unitații și solidaritații internaționale in fața agresiunii rusești și a reafirmat sprijinul ferm al Romaniei pentru Ucraina și țarile afectate de aceste atacuri inacceptabile.„Rusia a atacat din nou portul Ismail. Și de aceasta data, intenția Rusiei a fost…

- Mnisterul Afacerilor Externe și Integrarii Europene (MAEIE) condamna recentele atacuri rusești care vizeaza infrastructura civila ucraineana de-a lungul Dunarii, situata in apropiere de granița cu Romania. „Acest atac prezinta riscuri semnificative in exportul de grane din Ucraina și in asigurarea securitații…

- Atacurile ”trupelor ruse nu se opresc” in zona portuara Odesa, ele extinzandu-se luni in porturile ucrainene de la Dunare, Reni și Ismail, situate in imediata apropiere de granița cu Romania, deci cu NATO. Corespondenți militari semnaleaza ca la Reni au fost provocate pagube serioase și ranirea mai…

- Klaus Iohannis și Marcel Ciolacu au transmis luni, mesaje publice, prin care condamna atacurile Rusiei indreptate impotriva unor obiective civile din Ucraina aflate in apropierea graniței cu Romania. ”Condamn cu fermitate recentele atacuri rusești impotriva infrastructurii civile ucrainene de pe Dunare,…

- Explozie puternica luni chiar langa granița Romaniei. Forțele ruse au bombardat din nou regiunea Odesa, rachete și drone lovind porturile Reni și Ismail, situate pe Dunare, in apropierea graniței romano-ucrainene.