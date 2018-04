Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis se intalnește cu guvernatorul BNR, la Palatul Cotroceni. Intalnirea urmeaza sa aiba loc miercuri, la ora 12.00. Discuțiile vin in contextul anunțului facut de presedintele Klaus Iohannis, care spunea, luni, ca va incerca o mediere intre Guvern si Banca Nationala a Romaniei…

- Presedintele Klaus Iohannis a spus, luni seara, la ceremonie de depunere a juramantului de catre membrii Guvernului Dancila, ca la doar un an de la alegeri s-a ajuns deja la al treilea Cabinet PSD-ALDE si, in mod sigur, nu aceasta este perfoamanta pe care o asteptau romanii. "Am ajuns deja…