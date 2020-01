Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea salariului minim si eliminarea supra-impozitarii contractelor part-time sunt cateva dintre masurile noi care intra in vigoare de la 1 ianuarie 2020. Presedintele a promulgat legea care prevede eliminarea supraimpozitarii contractelor part-time. Astfel, au fost abrogate articolele…

- Șoferii care incalca legea ar putea plati amenzi mai mari cu 50 la suta de anul viitor. Este, de fapt, o consecința a iminentei majorari a salariului minim de la 1 ianuarie. Plafonarea punctului de amenda expira anul acesta, iar Guvernul nu a luat inca nicio masura in acest sens.

- Patronii sunt de acord cu majorarea salariului minim pe economie in contextul cresterii economice, dar cu doua conditii, respectiv stabilirea unui mecanism foarte clar si predictibilitate, a afirmat, marti, Florin Jianu, presedintele Consiliului National al IMM-urilor din Romania (CNIPMMR), dupa iesirea…

- Mostenirea lasata de guvernul trecut privind cresterea salariului minim pe economie va aduce multi bani in plus anumitor categorii de bugetari, asa cum a fost stipulat in Legea salarizarii din 2017.

- Dezbaterea Legii recursului compensatoriu trebuie reluata pentru a fi corectate erorile din cuprinsul ei, a declarat, marti, presedintele Klaus Iohannis, in cadrul dezbaterii cu jurnalisti si reprezentanti ai societatii civile, desfasurata in aula Bibliotecii Centrale Universitare. "Si aceasta lege…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat, luni, ca saptamana aceasta va fi finalizat studiul de impact cu privire la cresterea salariului minim. "Constatam ca PSD si-a pierdut complet uzul ratiunii, PSD a devenit o sursa de minciuni raspandite sistematic, care nu au nicio legatura cu realitatea.…

- Ies la iveala detalii incendiare legate de un blat intre președintele Klaus Iohannis, Laura Codruța Kovesi, noul procuror-șef al Parchetului European, și Ana Birchall, ministrul Justiției ce urmeaza sa fie revocat de la șeful statului.Saptamana trecuta, Curtea Constituționala a decis ca președintele…