Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis s-a aflat miercuri in vizita oficiala in Republica Moldova, unde a avut discuții cu Maia Sandu, legate de susținerea in traseul de integrare in UE dar și despre invazia din Ucraina și problema refugiaților. „Romania este alaturi de Republica Moldova și de cetațenii sai asa cum a fost…

- Presedintele Klaus Iohannis efectua miercuri o vizita in Republica Moldova, unde va avea o intrevedere cu Maia Sandu, informeaza Administratia Prezidentiala. Potrivit agendei oficiale afisata pe site-ul Administratiei Prezidentiale, presedintele Klaus Iohannis va fi primit de la ora 16.45 la presedintia…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit marti, 15 martie, la Palatul Cotroceni, pe președintele Bulgariei, Rumen Radev, care efectueaza o vizita de lucru in Romania, in contextul razboiului declanșat de Rusia in Ucraina.Cei doi oficiali au programate convorbiri tete-a-tete si convorbiri oficiale, la…

- Klaus Iohannis va merge miercuri in Republica Moldova, la Chișinau, unde va discuta cu președintele Maia Sandu, in contextul invaziei Rusiei din Ucraina. Președintele Klaus Iohannis va merge miercuri in Republica Moldova, unde va avea convorbiri tete-a-tete cu șeful statului, Maia Sandu, la Chișinau,…

- Presedintele Klaus Iohannis efectueaza, miercuri, o vizita in Republica Moldova, potrivit unor surse oficiale. In februarie, presedintele Klaus Iohannis a avut o discutie telefonica cu omologul sau de la Chisinau, Maia Sandu, context in care a reconfirmat ‘sprijinul deplin al Romaniei pentru Republica…

- Presedintele Klaus Iohannis saluta demersul omologului sau de la Chisinau, președintele Maia Sandu, privind semnarea cererii de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeana si a asigurat statul vecin ca Romania va acorda tot sprijinul in acest demers. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat, joi, ca Guvernul de la Chișinau va cere Parlamentului sa declare starea de urgența in țara și le-a cerut cetațenilor moldoveni din Ucraina sa revina acasa. Vezi și Razboiul a inceput! Ucrainenii fug din calea atacului Știre in curs de actualizare…

- „Prin Acordul privind asistenta financiara nerambursabila de 100 de milioane de euro, Romania va sprijini eforturile Republicii Moldova de dezvoltare durabila, de avansare pe calea reformelor si racordarea ferma la spatiul european, prin drumuri si poduri, prin retele de electricitate si gaz, prin proiecte…