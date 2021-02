Președintele Romaniei Klaus Iohannis a primit, vineri, 5 februarie 2020, ce-a dea doua doza de vaccin anti-coronavirus. Șeful statului a fost oficial complet imunizat impotriva acestui virus. Doza de rapel nu a mai fost administrata in mod public. Președintele Romaniei Klaus Ioahannis a primit prima doza de vaccin anti-Covid-19 in data de 15 ianuarie 2020, odata cu debutul celei de-a doua etape a campaniei de imunizare in masa a populației Romaniei. Șeful statului s-a vaccinat public cu prima doza de vaccin. The post Klaus Iohannis, imunizat complet impotriva Covid-19 appeared first on Puterea.ro…