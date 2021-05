Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis afirma, in mesajul de Paște adresat romanilor, ca „impreuna, cu rabdare și tarie sufleteasca, vom depași aceasta teribila perioada și ne vom recapata normalitatea care ne-a lipsit atat de mult”. Iata mesajul transmis de șeful statului: „Dragi romani, Ne regasim in Taina Sfanta…

- Klaus Iohannis a transmis un mesaj emoționant cu ocazie Invierii Domnului. Acesta le-a mulțumit romanilor pentru efortul din ultimele luni și de asemenea, le-a urat un Paște Fericit. Șeful statului a mai subliniat faptul ca, „impreuna, cu rabdare si tarie sufleteasca, vom depasi aceasta teribila perioada…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis sambata un mesaj video cu ocazia Sarbatorilor Pascale si a precizat ca „impreuna, cu rabdare si tarie sufleteasca, vom depasi aceasta teribila perioada si ne vom recapata normalitatea care ne-a lipsit atat de mult”.

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis sambata un mesaj video cu ocazia Sarbatorilor Pascale. „Dragi romani, ne regasim in taina sfanta a celor mai mari sarbatori crestine, o celebrare a vietii si a sperantei. Miracolul Invierii ne aduce mereu impreuna, fie ca ne aflam pe meleagurile natale…

- Klaus Iohannis a transmis, sambata, un mesaj cu prilejul sarbatorilor Pascale celebrate de creștinii ortodocși. ”Dragi romani, ne regasim in Taina Sfanta a celei mai mari sarbatori creștine, o celebrare a Vieții și a Speranței. Miracolul Invierii ne aduce mereu impreuna, fie ca ne afla pe meleagurile…

- „Dragi romani, ne regasim in taina sfanta a celor mai mari sarbatori crestine, o celebrare a vietii si a sperantei. Miracolul Invierii ne aduce mereu impreuna, fie ca ne aflam pe meleagurile natale sau peste hotare. Si in acest an credinta ne ramane la fel de puternica, chiar daca nu putem fi inca alaturi…

- Carmen și Klaus Iohannis au participat impreuna la Slujba de Paște, la Biserica Romano-Catolica din Piața Mare din Sibiu. Presedintele Klaus Iohannis a ajuns la Biserica „Sfanta Treime” din Piața Mare la ora 9.50, impreuna cu sotia sa, Carmen Iohannis, noteaza Antena 3. Șeful statului nu a dat declarații,…

- Carmen și Klaus Iohannis au participat impreuna la Slujba de Paște, la Biserica Romano-Catolica din Piața Mare din Sibiu. Presedintele Klaus Iohannis a ajuns la Biserica „Sfanta Treime” din Piața Mare la ora 9.50, impreuna cu sotia sa, Carmen Iohannis, noteaza Antena 3. Șeful statului nu a dat declarații,…