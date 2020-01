Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, la Palatul Cotroceni, ca il va numi premier tot pe Ludovic Orban, in cazul in care motiunea de cenzura anuntata de PSD va avea succes in Parlament. "Da, si de data aceasta si de data viitoare, tot pe domnul Ludovic Orban il voi propune premier", a spus presedintele,…

- Motiunea de cenzura a PSD impotriva guvernului Orban "nu va trece" Foto: presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca a solicitat convocarea saptamâna viitoare a unei sesiuni extraordinare a parlamentului pentru angajarea raspunderii guvernului pe legea privind revenirea la alegerea…

- Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, considera ca decizia Guvernului de a-și angaja raspunderea parlamentara pentru alegerea primarilor in doua tururi este o "linie roșie peste care nu se poate trece", precizand ca in cazul in care acest procedeu va fi validat, s-ar creea un precedent foarte…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi ca sprijina demersul Guvernului de a-si angaja raspunderea in Parlament cu privire la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin. „Astazi, Guvernul a decis sa isi asume raspunderea pe modificarea legii alegerii primarilor, in speta se doreste revenirea la…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, vineri, ca scenariul organizarii de alegeri anticipate este 50% realist, aratand ca exista doua variante pentru a se ajunge intr-o astfel de situatie. "Scenariul cu alegerile anticipate este 50% realist", a spus Iohannis, intr-o intalnire informala…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit miercuri, la Palatul Cotroceni, cu premierul Ludovic Orban si cu ministrul de Finante, Florin Citu, potrivit Agerpres.Citește și: PSD, despre planurile PNL de creștere a varstei de pensionare: Reprezinta un ‘dar otravit’ Cel mai probabil, discutiile…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, cu puțin timp in urma, in seara de luni, decretul pentru noul Executiv. Guvernul Orban a fost oficial numit in funcție, dupa votul din acesta luni, din Parlament. Echipa de miniștri a lui Ludovic Orban depune și jurmantul in fața lui Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni.…