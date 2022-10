Klaus Iohannis îl taxează pe Rareș Bogdan: L-a luat un pic valul „Ma gandesc ca l-a luat un pic valul”, a comentat joi președintele Klaus Iohannis, dupa ce europarlamentarul liberal Rareș Bogdan s-a intrebat in urma cu o zi daca Romania trebuie sa blocheze la granița trenurile și sutele de camioane cu cereale care tranziteaza zilnic țara spre piețele occidentale pentru a fi primita in spațiul Schengen. „Așa o varianta nu exista noi, facem tot ce putem pentru a inlesni exportul de cereale. Așa ceva iese din orice discuție”, a raspuns Iohannis, la Praga, intrebat de ziariști cum comenteaza aceste declarații. Ce a spus Rareș Bogdan, in plenul Parlamentului European:… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Rareș Bogdan a criticat blocarea aderarii Romaniei și Bulgariei la Schengen de catre doua state UE, pe care nu le-a numit, și le-a avertizat sa nu oblige Romania „sa joace dur”, in discursul in care susținut in plenul Parlamentului European in timpul dezbaterii rezoluției privind aderarea…

- Europarlamentarul Rares Bogdan a sustinut o interventie in plenul Parlamentului European in care a atacat politica tarilor europene care au blocat pana acum accederea Romaniei in spatiul Schengen, cu referire la Olanda sI Austria. Redam mai jos discursul parlamentarului roman. De 11 ani, 2 tari europene…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a avut miercuri un discurs vehement la dezbaterea din Parlamentul European dedicata aderarii Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen. El a facut referire la opoziția unor state UE, amenințand cu declanșarea unei crize la nivel european. ”De 11 ani, doua țari pe care…

- „Rata de absorbție a fondurilor europene de 64,5% plaseaza Romania la un nivel egal cu Germania și foarte aproape de Franța (65%), depașind state membre vechi, precum Belgia (59%), Italia, Spania ori Olanda (fiecare cu puțin peste 56%). Procentul reprezinta 22 miliarde euro, bani intrați in țara din…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis intr un mesaj postat pe pagina sa de Facebook ca rata de absorbtie a fondurilor europene de 64,5 plaseaza Romania la un nivel egal cu Germania si foarte aproape de Franta 65 , depasind state membre vechi, precum Belgia 59 , Italia, Spania ori Olanda fiecare cu putin…

- „Rata de absorbtie a fondurilor europene de 64,5% plaseaza Romania la un nivel egal cu Germania si foarte aproape de Franta (65%), depasind state membre vechi, precum Belgia (59%), Italia, Spania ori Olanda (fiecare cu putin peste 56%). Procentul reprezinta 22 miliarde euro, bani intrati in tara din…

- Dincolo de opiniile personale ale autorului articolului „ Tun german pe banii romanilor ” – care intr-un articol de tip editorial sunt considerate acceptate, indiferent cat de exagerate, rau-voitoare sau neargumentate ar fi – subliniez cateva inadvertențe factuale de natura sa induca opiniei publice…

- Dincolo de opiniile personale ale autorului articolului „ Tun german pe banii romanilor ” – care intr-un articol de tip editorial sunt considerate acceptate, indiferent cat de exagerate, rau-voitoare sau neargumentate ar fi – subliniez cateva inadvertențe factuale de natura sa induca opiniei publice…