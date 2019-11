Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a declarat ca la Congresul PPE care a avut loc la Zagreb s-au ținut mai multe discursuri despre Romania, lucru care l-a impresionat. Șeful statului i-a indemnat pe romani sa mearga la vot și a precizat ca PSD trebuie sa ajunga in Opoziție și sa ramana acolo mai mulți ani.…

- In prima parte a vizitei la Ploiești, președintele Klaus Iohannis a plantat un stejar, in cadrul acțiunii ”Plantam Viitorul Verde”. Șeful statului a mers pe jos, prin Ploiești, spre sala in care a avut loc intalnirea cu cetațenii din județul Prahova. Klaus Iohannis a fost intampinat de…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, in cadrul unei intalniri cu reprezentantii si simpatizantii PNL din Diaspora, ca se afla intr-un ”razboi” cu PSD, conflict generat de ”atacul” PSD asupra romanilor. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut o intalnire cu reprezentanții și simpatizanții PNL…

- Presedintele Klaus Iohannis sustine ca, dupa trei ani ”marcati de criza statului de drept in care PSD a aruncat Romania, dupa o guvernare care a esuat in toate domeniile esentiale”, a venit momentul ca normalitatea sa revina in Romania. De aceea, Iohannis propune programul prezidential ”Impreuna…

- Presedintele Klaus Iohannis, a declarat, vineri, ca PSD ramane un adversar puternic cu care PNL trebuie sa se lupte si ar fi cea mai mare greseala ca social-democratii sa fie subapreciati. Iohannis le-a transmis liberalilor ca oamenii asteapta solutii de la PNL si a precizat ca vrea un guvern instalat…

- Presedintele Klaus Iohannis nu a anuntat azi numele noului premier, cu toate ca a spus ca este nevoie urgent sa fie instalat un nou guvern. Seful statului a precizat ca urmeaza sa desemneze un nou prim-ministru luni sau marti, dupa o noua runda de discutii cu partidele parlamentare, consultari…

- Președintele Klaus Iohannis a afirmat, cu ocazia deschderii anului școlar, ca o parte din politicieni se tem de școala deoarece aceasta formeaza oamenii care ii sancționeaza pentru greșelile de logica și de exprimare. Totodata, șeful statului a criticat masurile de ”facilitare a fraudei” la bacalaureat…

- "Suntem intr-o situație fara precedent, de confuzie, generata de compotamentul iresponsabil al președintelui. (...) Klaus Iohannis incalca deciziile CCR”, a spus Dancila, comentand ca este „rușinos și indecent” ca șeful statului sa vina dupa atata timp sa vorbeasca despre tragedia de la Caracal,…