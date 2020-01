Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis i-a transmis, sambata, un mesaj de condoleante presedintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan, dupa cutremurul soldat cu cel putin 21 de morti si peste o mie de raniti. „Va asigur, domnule presedinte, de sustinerea mea si a poporului roman pentru depasirea acestui moment dificil…

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,8 grade pe scara Richter s-a produs vineri seara în estul Turciei, au informat autoritațile locale, fara preciza deocamdata daca s-au înregistrat victime sau pagube, transmite AFP.Seismul s-a produs în districtul Sivrice din provincia Elazig,…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a participat, astazi, la inaugurarea gazoductului TurkStream, alaturi de președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. Noul gazoduct va transporta 31,5 miliarde de metri cubi de gaze pe an spre Turcia, jumatate din acest volum urmand sa curga mai departe catre Balcani…

- Emmanuel Macron și Donald Trump s-au contrat intr-o conferința de presa tensionata la Londra, marți, in prima zi a summitului NATO, pe subiecte diverse, de la ISIS la Turcia și la felul in care funcționeaza Alianța in general.A fost o ciocnire a viziunilor diferite despre lume, dar și una a orgoliilor,…

- "Ii voi spune, cu documente in sprijin, ca acordul pe care l-am incheiat (asupra Siriei) nu a fost pe deplin respectat", a spus Erdogan in timpul unei conferinte de presa pe aeroportul din Ankara. Un acord obtinut la 17 octombrie de vicepresedintele american Mike Pence in timpul vizitei sale…