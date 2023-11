Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis i-a decorat pe omologii din Republica Kenya, Republica Unita Tanzania, Republica Cabo Verde (Republica Capului Verde) si Republica Senegal cu Ordinul National "Steaua Romaniei" in grad de Colan. Potrivit decretelor publicate luni in Monitorul Oficial, seful statului i-a…

- Președintele Klaus Iohannis, insoțit de Carmen Iohannis, a ajuns in Kenya, prima etapa a turneul pe care il face in Africa. Presa kenyana a publicat primele imagini de la sosirea șefului statului roman și a primei doamne. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, efectueaza, pana pe 23 noiembrie 2023,…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul de decorare cu Ordinul National ''Steaua Romaniei'' in grad de Mare Ofiter lui Menachem Hacohen, Marele Rabin al Romaniei in perioada 1997-2011, transmite Administrația Prezidențiala.

