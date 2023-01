Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a exprimat intreaga deschidere pentru identificarea de soluții, astfel incat comunitatea romaneasca din Ucraina sa beneficieze, in oglinda, de aceleași drepturi de care se bucura comunitatea ucraineana din Romania, anunța Administrația Prezidențiala intr-un…

- Klaus Iohannis a purtat, miercuri, o conversație telefonica cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, unul dintre subiectele abordate fiind legea minoritaților naționale adoptata, recent, de Ucraina. Președintele Romaniei s-a referit pe larg la recenta lege a minoritaților naționale adoptata de…

- Adoptarea recenta de catre Rada Suprema a Ucrainei a Legii privind minoritațile naționale (comunitațile) din Ucraina a trezit un interes firesc din partea intregii societați romanești. In calitate de Președinte al Grupului de prietenie cu Ucraina din Parlamentul Romaniei, am urmarit indeaproape ...

- „In discursul susținut in aprilie in Parlamentul Romaniei, domnul președinte Volodimir Zelenski ne-a promis ca va proteja minoritatea romaneasca din Ucraina și ca va promova dialogul cu țara noastra in chestiunile privind minoritatea romaneasca. Ulterior, președintele ucrainean m-a asigurat chiar in…

- Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei a criticat legea privind minoritațile naționale adoptata de Rada Suprema a Ucrainei, transmite RBC-Ucraina cu referire la serviciul de presa al Ministerului de Externe al Romaniei. Ministerul a reamintit ca incheierea Comisiei Europene, formulata cu privire…

