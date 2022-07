Klaus Iohannis: Guvernul lucrează bine Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca Executivul lucreaza bine, iar membrii Cabinetului ‘si-au facut treaba bine, s-au implicat si au rezolvat multe probleme’. Intr-o conferinta de presa la Palatul Cotroceni, seful statului a fost intrebat cum vede colaborarea intre PSD si PNL in coalitia de guvernare. ‘Este o coalitie care, dupa parerea mea, a fost destul de greu acceptata, dar pe cat de greu a fost de acceptata pe atat de repede echipa s-a sudat si Guvernul lucreaza bine, deci, sub linie, acum, dupa cateva luni de cand functioneaza coalitia si Guvernul instalat de coalitie, pot sa… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

