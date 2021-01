Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a fost filmat la schi, astazi, pe partia de la Paltinis, la numai o zi de la tragedia de la Institutul Matei Bals din Capitala, acolo unde sase oameni au murit intr-un incendiu devastator. Conform Antena 3, Iohannis era singur pe p\rtie, ]nso’it doar de un SPP-ist. “Cameraman:…

- Klaus Iohannis a fost filmat la schi, astazi, pe partia de la Paltinis. Președintele a invitat lumea sa vina sa schieze. Presedintele a fost filmat in timp ce cobora partia de la Paltinis, in Sibiu. "Cum e la schi, domnule presedinte? Klaus Iohannis: Buna ziua. E foarte bine. Va invit sa veniti Cum…

- Revolta fata de ceea ce s a intamplat in dimineata aceasta la Matei Bals.Tragedia de la Institutul Matei Bals din Capitala a revoltat zeci de persoane care protesteaza in fata spitalului in aceasta seara, scrie Antena3.roMai multe persoane s au adunat pentru a si arata nemultumirea fata de evenimentul…

- Președintele Klaus Iohannis a vizitat locul tragediei de la Institutul Matei Balș, unde in aceasta dimineața un incendiu puternic a curmat viața a cinci persoane. Klaus Iohannis: Este nevoie de o reforma profunda in sistemul de sanatate publica A ajuns in jurul orei 13.00 și a transmis condoleanțe familiilor…

- Președintele Klaus Iohannis a mers, vineri, la pranz, la Institutul Matei Balș din Capitala. Șeful statului a felicitat forțele de intervenție pentru promptitudine, și a precizat ca anchetele vor scoate la lumina cine e vinovat pentru incendiul de la Matei Balș. „O zi foarte trista azi, cu tragedia…

- Cea de a 5-cea victima gasita cu puțin timp un urma, dupa incendiul de la Spitalului Matei Bals din Capitala, a fost gasita carbonizata in baie. Inca o persoana a fost gasita decedata in urma incendiului de la „Matei Bals”. Victima a fost gasita carbonizata, in baie, a confirmat la Digi24 ministrul…

- Cinci persoane au murit, pana acum, in incendiul care a izbucnit vineri dimineata la un pavilion al Spitalului ''Matei Bals'' din Capitala. A cincea victima a fost gasita carbonizata in baia unui...

- Un numar de 38 de echipaje de prim ajutor au fost mobilizate vineri dimineata pentru incendiul de la Institutul ” Matei Balș ” din Capitala.Coordonatorul echipei medicale, dr. Bogdan Oprita, a precizat ca la fata locului au actionat, de asemenea, sase echipaje de terapie intensiva mobila. Cinci autospeciale…