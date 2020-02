UPDATE: Klaus Iohannis a declarat ca justiția a fost sub un asediu al politicienilor, dar impreuna cu societatea civila au reușit sa treaca cu bine prin aceasta incercare.

"Misiunea veritabila a justiției este cea de serviciu public și tocmai de aceea legislația trebuie sa aiba in centru cetațeanul și apararea acestuia. Rolul ICCJ este esențial pentru buna funcționare a justiției și a societații in general", a spus seful statului. Presedintele Romaniei a afirmat ca, in ultimii ani, justiția din Romania a fost supusa unui astalt continuu din partea factorului politic.

"La aceste provocari,…