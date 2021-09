Klaus Iohannis face declarații miercuri seară, după scandalul din ședința de guvern Președintele Klaus Iohannis va susține, miercuri, de la ora 18:00, declarații de presa, potrivit unui mesaj transmis de Administrația Prezidențiala. Declarațiile vin in contextul scandalul din ședința de guvern suspendata, miercuri, de miniștrii USR PLUS. Ședința de guvern inceputa la ora 11:00 a fost intrerupta, dupa ce premierul Florin Cițu a vrut sa introduca pe […] The post Klaus Iohannis face declarații miercuri seara, dupa scandalul din ședința de guvern appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu s-a cam saturat de amenințarile miniștrilor USR PLUS ca “ba pleaca, ba nu pleaca de la guvernare”. Dupa scandalul ședinței de guvern suspendate deoarece miniștrii lui Dacian Cioloș și Dan Barna s-au trezit cu proiectul Anghel Saligny pe ordinea de zi suplimentara, deși nu stabilisera…

- Sedința BPN a PNL anunțata marți seara a crescut tensiunea intre liberali. Președintele PNL Ludovic Orban a susținut o declarație de presa pe holul Parlamentului pentru a lamuri asupra prezenței sale la ședința BPN a PNL unde va fi validat ca ministrul al Finanțelor Dan Valceanu, apropiatul premierului…

- Sedința BPN a PNL anunțata marți seara crește tensiunea intre liberali. Președintele PNL Ludovic Orban a susținut o declarație de presa pe holul Parlamentului pentru a lamuri asupra prezenței sale la ședința BPN a PNL unde va fi validat ca ministrul al Finanțelor Dan Valceanu, propunerea și apropiatul…

- Presedintele Klaus Iohannis, premierul Florin Citu si viceprim-ministrul Dan Barna vor participa duminica la festivitatile prilejuite de Ziua Marinei Romane, organizate in Portul Militar Constanta. Intalnirea dintre cei trei vine la nici 24 de ore de la momentul la care Cițu a continuat sambata, intr-o…

- Mihai Tudose, fost premier și europarlamentar PSD, a lansat, miercuri, un nou atac dur la adresa premierului Florin Cițu caruia ii cere demisia dupa ce a recunoscut, intr-o declarație de presa susținuta la Guvern, ca in urma cu 20 de ani, in SUA, a condus sub influența alcoolului, a stat 2 zile in arest…

- Președintele Klaus Iohannis, aflat in vizita in parcul Comana din județul Giurgiu, a susținut o conferința de presa. Jurnaliștii l-au intrebat cum privește scandalurile dese din PNL in contextul campaniei electorale, dar și tensiunile existente intre Florin Cițu și Ludovic Orban, cei doi candidați la…

- Social democrații solicita instituțiilor abilitate sa deschida o ancheta penala dupa ce in presa au aparut informații potrivt carora mai mulți angajați de la Cancelaria primului ministru realizeaza punctajele pentru liderii PNL care il susțin pe Florin Cițu. PSD considera “premierul Cițu și-a stabilit…

- Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a fost anunțat joi, in cadrul ședinței de Guvern, de catre premierul Florin Cițu, ca a fost schimbat din funcție. La scurt timp, Nazare a postat un mesaj pe Facebook in care arata masurile adoptate in ședința de Guvern, pe zona finanțelor. Alexandru Nazare 3min · …