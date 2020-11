Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a afirmat, vineri, intr-un mesaj in cadrul evenimentului organizat la Bursa de Valori București, cu ocazia aniversarii a 25 de ani de activitate bursiera, ca exista semnale...

- „Cresterea economica a PNL e ca la Radio Erevan. Romania se afla in prapastie din punct de vedere economic, iar «marea crestere» cu care se lauda Orban este, in realitate, o mare scadere. Toate tarile europene au avut scaderi economice dramatice in primavara, insa majoritatea inregistreaza acum o revenire…

- Romania va primi 30 mld. euro fonduri europene, incepand de anul viitor. Iohannis: ”Vom reuși sa readucem economia la un nivel pe care ni-l dorim cu totii” Planul National de Redresare si Rezilienta va fi prezentat public saptamana viitoare, fiindu-i alocate 30 de miliarde de euro din fonduri…

- Marcel Bolos a afirmat luni, la finalul sedintei de Guvern, ca Executivul are sarcina de a creiona documentele strategice pentru accesarea celor 79,9 de miliarde de euro alocati Romaniei in urmatorul exercitiu financiar al Uniunii Europene. Ministrul Fondurilor Europene a explicat cum este structurat…