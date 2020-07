Klaus Iohannis, examenul crucial (Analiza) Este nu numai opinia mea. Ci și a altor analiști. Poate chiar mai competenți. Examenul crucial al celor doua runde de alegeri va fi dat la București. Taberele politice sunt bine definite. Un pluton de partide merge pe mana Gabrielei Firea. Un alt pluton mizeaza pe Nicușor Dan. Și tipurile de raționamente s-au cristalizat. Exista judecați de valoare cu argumente demne de luat in calcul, plasate in spatele fiecaruia dintre cei doi candidați. Și este recunoscut drept un fapt cert ca gruparea politica invingatoare in București va fi și campioana alegerilor parlamentare. Eu mizez pe Firea. Ceea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sondajul indica o diferenta de 8,8 puncte procentuale intre cei doi candidati, in situatia in care Nicușor Dan ar fi susținut de PNL, USR-PLUS și PMP, iar Gabriela Firea – de PSD, Pro Romania și ALDE. Procentul bucureștenilor care au indicat ca vor veni la vot și au o opțiune este de 67,3%…

- Pana la alegerile locale au mai ramas trei luni de zile, dar relatiile dintre partide raman in continuare intr-o zona crepusculara. De la opiniile diferite pana la divergente care pot conduce la o ruptura totala in cele mai multe cazuri nu este decat un pas. Daca rasfoim ziarele din trecut vom avea…

- "Doamna Firea ar vrea ca bucurestenii sa uite ca a venit la Primarie de mana cu Liviu Dragnea. Ar vrea sa uite ca a organizat un targ de Craciun pentru a impiedica bucurestenii sa protesteze. Ar vrea sa uite ca oamenii sai de incredere au fost in dispozitivul de la 10 august. Nicusor Dan…

- "USR Sector 5 a inaintat Directiei Nationale Anticoruptie un denunt penal impotriva lui Daniel Florea si a Gabrielei Firea pentru savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu si de impiedicare a exercitarii drepturilor electorale. Deoarece comportamentul mizerabil este deja marca inregistrata PSD,…

- Capitala, inainte cu patru luni pana la alegerile locale din 2020. Ce candidați lanseaza partidele politice și cum stau la capitolul negocieri - va prezentam intr-o scurta radiografie a calculelor politice de pana acum.BUCUREȘTI In cursa pentru primaria Capitalei, principalele partide…

- Institutul Sociopol, patronat de Mirel Palada, anunta ca Gabriela Firea l-ar fi depasit pe Klaus Iohannis in topul increderii populatiei in persoanele publice. Sondajul efectuat in perioada 2-6 iunie si a fost fost difuzat, luni seara, la Romania TV. Iata care ar fi topul personalitatilor in care romanii…

- Ludovic Orban reacționeaza și el la scandalul provocat de Aurelian Badulescu la conferința lui Nicușor Dan și spune ca viceprimarul Capitalei a fost trimis acolo de Gabriela Firea ca sa faca scandal. ”S-au descalificat, și-au dat foc la valiza. Singurul lor obiectiv e sa le dea la gioale acelora…