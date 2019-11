Stiri pe aceeasi tema

- Scrisoarea pe care o trimite staff-ul de campanie al Vioricai Dancila catre staff-ul de campanie al lui Klaus Iohannis a fost facuta publica. E o scrisoare semnata de Lia Olguța Vasilescu trimisa domnului Dan Motreanu, șeful echipei de campanie a PNL. Textul integral al scrisorii: "Domnului Dan Motreanu,…

- Cozmin Gușa a explicat pentru Libertatea de ce a ales sa intre in PSD chiar in aceasta perioada, in plina campanie electorala pentru prezidențiale, dar și in momentul in care Realitatea TV, postul pe care il patroneaza, a ramas fara licența. Gușa spera ca intoarcerea sa in PSD sa o ajute pe Viorica…

- Intrebați in ce masura sunt mulțumiți de activitatea Vioricai Dancila in calitate de premier, oamenii au raspuns astfel: 6% foarte mulțumit 22% destul de mulțumit 22% destul de nemulțumit 46% foarte nemulțumit. Intrebați in ce masura sunt mulțumiți…