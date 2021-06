ALERTĂ – Ciclon de rumeguș în flăcări la Cicârlău

Incendiu ciclon cu rumegus in Cicarlau. Intervine Detasamentul Baia Mare cu 3 echipaje de sringere si o autoscara. Incendiul este localizat si se lucreaza pentru lichidarea lui.