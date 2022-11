Stiri pe aceeasi tema

- Este nevoie de mai multa forța de aparare și descurajare pe Flancul Estic al NATO, a declarat președintele Klaus Iohannis, luni, la Palatul Cotroceni, intr-o conferința comuna cu secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg. „Este nevoie de mai multa forța de aparare, de descurajare pe Flancul…

- NATO va trebui sa continue sa sprijine Ucraina prin oferirea de sisteme mai avansate de aparare anti-aeriana, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, in cadrul unei conferințe de presa susținuta la București, in timp ce președintele Klaus Iohannis a punctat ca este necesara intarirea…

- Romania face demersuri pentru intarirea Flancului Estic al NATO. Astfel, țara noastra susține necesitatea unui numar sporit de militari și echipamente, iar in cazul unui atac, statul roman trebuie sa știe exact pe ce trupe se poate baza pentru intervenție.

- Președintele Klaus Iohannis spune ca flancul estic al NATO are nevoie de mai multa forța de descurajare și ca liderii Alianței trebuie sa faca planuri concrete, pentru ca, in cazul unui atac, se știe exact cine, ce trupe și unde trimite. Declarația a fost facuta dupa o intalnire cu secretarul general…

- Președintele Romaniei a pledat pentru suplimentarea forțelor de aparare pe Flancul Estic, insa a solicitat, in conferința comuna cu șeful NATO, ca la nivelul Alianței sa existe planuri concrete de intervenție.

- Turcia a continuat lanseze atacuri aeriene impotriva luptatorilor kurzi din nordul Siriei, iar presedintele Recep Tayyip Erdogan amenința chiar cu o operatiune terestra. Statele Unite si Rusia ii cer sa dea dovada de retinere.

- Ziua Armatei Romane a fost sarbatorita in acest an fara un ministru al Apararii in funcție, in aceeași zi cu organizarea unei ședințe a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii. Vasile Dincu ar fi trebuit sa participe marți la festivitațile din Parcul Carol I, acolo unde au fost membrii Guvernului și…

- Ministrul polonez de Externe, Zbigniew Rau, a declarat miercuri ca nimeni nu ar trebui sa subestimeze Rusia, deoarece “istoria arata ca are potential enorm de recuperare”. El a avut o interventie in cadrul panelului “Impactul razboiului din Ucraina asupra securitatii pe Flancul Estic al NATO. Implicatii…