Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca in ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii (CSAT) a fost aprobata strategia de vaccinare impotriva coronavirusului. „Aceasta strategie prevede pașii care se vor face, principiile pe care se bazeaza și foarte multe alte detalii despre vaccinare. Toate aceste lucruri vor fi prezentate pe larg maine, la Guvern. In saptamanile și lunile care urmeaza vom avea o informare permanenta pentru public. Este foarte posibil ca la inceputul anului viitor sa beneficiem de prima tranșa de vaccin, cu circa 1 milion de doze. In prima tranșa va fi vaccinat intregul…