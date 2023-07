Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti, despre discutiile din coalitia de guvernare privind majorarea TVA, ca trebuie gasite modalitati pentru a completa veniturile bugetare, insa fara a incarca cetateanul. „Vom vedea pana la urma care din aceste masuri raman in picioare, promisiunea coalitiei…

- Președintele Klaus Iohannis a comentat marți, la Vilnius, masurile pe care le cauta Guvernul pentru a acoperi gaura la buget.„E nevoie de mai mulți de cat avem acum la buget și atunci anumite masuri se impun. Mi-au spus cei din conducerea coaliției cam la ce s-au gandit, unele masuri mi se par bune,…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii se reuneste, joi, la Palatul Cotroceni, si va discuta inclusiv despre obiectivele Romaniei pentru Summitul NATO de la Vilnius din perioada 11-12 iulie. De asemenea, se vor stabili efectivele armate ale Romaniei care pot fi puse la dispozitie pentru participarea la…

- Nicolae Ciuca este asteptat sa-și depuna luni dupa-amiaza demisia din funcția de premier. Planul pentru plecarea de la Guvern a fost discutat deja la nivelul Coaliției cu președintele Klaus Iohannis, insa totul depinde de greva din Educație. Ciuca așteapta luni raspunsul de la profesori daca accepta…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a subliniat ca in urmatoarea perioada, fara a spune un moment exact, schimarea premierilor va avea loc, nefiind probleme la nivelul Coaliției de guvernare.

- La ora transmiterii acestei știri are loc o ședința a coaliției la Guvern, la care participa premierul Nicolae Ciuca, Marcel Ciolacu și Kelemen Hunor. In același timp, in Piața Victoriei mii de profesori protesteaza cer salarii mai mari din partea Guvernului.Teme de discutie: CITESTE SI SBU taie…

- Șeful statului, Klaus Iohannis, a declarat ca lucrurile nu se pot rezolva de azi pe maine, referindu-se la cerințele profesorilor, insa „chestiunea ramane in atentia coalitiei si exista aceasta promisiune ferma de a lucra pe legea salarizarii unice care sigur ca va veni cu solutii pozitive si pentru…

- „Cred ca intre timp ar fi un numar considerabil mai mare care au salariul mai mare decat presedintele, dar asta sigur ca este o problema sistemica si nu cred ca poate fi rezolvata prin masuri punctuale. Trebuie sa avem o discutie asezata, aprofundata pentru a garanta sustenabilitatea sistemului de impozitare.…