- Ziarul Unirea VIDEO| Klaus Iohannis: Eforturile Guvernului se concentreaza pe infrastructura. Autostrazi și cai ferate Dupa intrunirea de marți de la Cotroceni cu reprezentanți ai Guvernului, in frunte cu Premierul Ludovic Orban, alaturi de Vice prim-ministrul Raluca Turcan, Ministrul Finanțelor Publice,…

- Guvernul a prevazut la rectificarea bugetara fonduri substantiale destinate fermierilor afectati de seceta, a anuntat, marti, presedintele Klaus Iohannis. Seful statului a sustinut o declaratie de presa la finalul intalnirii pe care a avut-o la Palatul Cotroceni cu premierul Ludovic Orban…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat marți, la finalul ședinței de la Cotroceni cu premierul și cu mai mulți miniștri ca Guvernul lucreaza pentru a identifica proiectele care urmeaza sa fie finanțate din fonduri europene. Președintele a precizat ca autostrazile raman principala prioritatea a executivului,…

- Ministerul Agriculturii va plati despagubiri fermierilor ale caror culturi au fost afectate de seceta din acest an, a declarat, vineri, la Craiova, premierul Ludovic Orban. Potrivit acestuia, Ministerul Agriculturii dispune de fonduri pentru plata despagubirilor, insa a aratat ca Guvernul ar putea analiza…

