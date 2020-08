Presedintele Klaus Iohannis a devenit mai bogat in prima jumatate a acestui an, comparativ cu anul trecut. De la cinci case, sotii Iohannis au ajuns sa aiba in prezent sase case, dupa ce sotia presedintelui a mostenit un apartament de 67 de metri patrati la Sibiu. Si presedintele a incasat niste bani in plus in acest an, din drepturi de autor, arata cea recenta declaratie de avere depusa de seful statului.