"PSD este hotarat sa nu voteze Guvernul Ciuca și, din sursele mele de la Cotroceni, ne indreptam catre alegeri anticipate. Domnul Iohannis n-o sa mai aiba rabdare sa nominalizeze un alt premier de la PNL, le-a și spus la intalnire ca a treia incercare nu va mai fi de la PNL, dar ieri, din cate știu, domnul Iohannis era decis sa dizolve Parlamentul. Probabil ca marii perdanți din aceste alegeri anticipate vor fi cei de la PNL”, a declarat Emanuel Ungureanu la o televiziune de știri.In cazul in care Klaus Iohannis decide sa dizolve Parlamentul, se vor organiza in cel mult 90 de zile alegeri anticipate.…