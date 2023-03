Stiri pe aceeasi tema

- Romania, in Schengen in acest an? Klaus Iohannis: „Cerem sa ne fie respectat dreptul de a face parte din spațiu” Romania, in Schengen in acest an? Klaus Iohannis: „Cerem sa ne fie respectat dreptul de a face parte din spațiu” Președintele Klaus Iohannis efectueaza o vizita oficiala in Bulgaria și a…

- Europarlamantarul Rareș Bogdan a susținut un discurs in plenul Parlamentului European de la Strasbourg, in care cere Consiliului sa aprobe, in cadrul ședinței de luna aceasta, plata unor compensații pentru fermierii care au pierdut dupa declanșarea razboiului in Ucraina.

- Președintele Klaus Iohannis a fost rezrvat pe tema aderarii Romaniei la spațiul Schengen, dupa ce țara noastra a ratat aderarea la finalul anului trecut.In Europa se vorbește tot mai apasat despre faptul ca, in cursul acestui an, Bulgaria și Romania ar putea face o noua incercare de aderare.…

- Europarlamentarul PMP Eugen Tomac a declarat, miercuri, in emisiunea Proiect de Tara: Romania, de la Prima News, ca va incerca sa convinga Parlamentul European sa intervina in acest proces deschis la Curtea de Justitie, privind aderarea la Schengen, pentru ca este interesul PE sa apere votul pe care…

- Petitia pe Schengen depusa in ianuarie de Asociatia pentru Energie Curata si Combaterea Schimbarilor Climatice in Parlamentul European a fost acceptata pentru a fi discutata in regim de urgenta in Comisia pentru Petitii, in data de 22 martie, a anuntat, miercuri Razvan Nicolescu, presedintele asociatiei,…

- Vizita ministrului francez are loc pe fondul unei intense coordonari romano-franceze la nivel inalt, in plan bilateral și in cadrul UE și NATO, și al celebrarii a 15 ani de la semnarea Declarației comune privind Parteneriatul Strategic, precum și al creșterii contribuției Franței la postura de descurajare…

- Klaus Iohannis a vorbit la telefon cu Alexander Van der Bellen, presedintele Austriei. Subiectul abordat de cei doi a fost votul impotriva aderarii Romaniei la Schengen. ”Președintele Klaus Iohannis a transmis omologului austriac ca votul negativ exprimat de Austria in cadrul reuniunii Consiliului…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti, la intalnirea anuala cu sefii misiunilor diplomatice acreditati in Romania, ca succesul din 2022 privind MCV trebuie completat anul acesta cu binemeritata aderare la Schengen, subliniind ca Romania si cetatenii sai merita sa fie in Schengen. Șeful statului…