Klaus Iohannis, după ședința CSAT: România nu va fi implicată în conflictul dintre Rusia și Ucraina Președintele Klaus Iohannis a declarat astazi, dupa ședința CSAT, ca „Romania condamna ferm agresiunea complet nejustif ilegala care pune in pericol nenumarate vieți omenești”. Iohannis a asigurat faptul ca Romania nu va fi atrasa in conflictul militar din Ucraina. „Rusia a ales forța tancurilor in detrimentul vieții oamenilor. Rusia este agresorul”, a declarat acesta. „Vreau sa subliniez foarte clar: Romania nu va fi atrasa in conflictul militar din Ucraina. Romania e pregatita sa faca fața oricaror consecințe economice și umanitare pe care le-ar putea genera un conflict de durata intre Rusia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

