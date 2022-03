Președintele Klaus Iohannis a anunțat, marți, dupa ședința CSAT, doua decizii strategice ale Romaniei: creșterea la 2.5% din PIB a cheltuielilor pentru aparare și asigurarea independenței energetice prin dezvoltarea energiei regenerabile și a energiei nucleare. Președintele a precizat ca s-a decis sa se intensifice la nivel bilateral și aliat demersurile pentru consolidarea semnificativa a posturii […] The post Klaus Iohannis, dupa sedinta CSAT: Este nevoie de creșterea capacitații de aparare a statului roman appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…