- Presedintele Klaus Iohannis are, vineri, la Palatul Elysee, o intalnire bilaterala cu omologul francez, Emmanuel Macron, in marja participarii la Forumul pentru Pace de la Paris.Surse oficiale au declarat pentru Agerpres ca discutiile vor viza aderarea Romaniei la spatiul Schengen, situatia din Ucraina,…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, joi la Palatul Cotroceni, pe ministrul Fortelor Armate din Republica Franceza, Sebastien Lecornu. In cadrul intrevederii, au fost abordate subiecte referitoare la stadiul si perspectivele de dezvoltare ale Parteneriatului Strategic dintre Romania si Franta, cu…

- Mark Rutte, premierul Regatului Tarilor de Jos (n.r. tara cunoscuta anterior drept Olanda), care efectueaza o vizita de lucru in tara noastra, a ajuns miercuri la Centrul National de Instruire Intrunita „Getica” de la Cincu, judetul Brasov, fiind insotit de presedintele Klaus Iohannis. La Baza de la…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti seara, ca decizia presedintelui francez Emmanuel Macron de a consolida prezenta militara a acestui stat in Romania reprezinta ”un gest important pentru Flancul Estic al NATO, semn al solidaritatii Aliate”. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- O echipa de experti ai Comisiei Europene viziteaza, in aceste zile, tara noastra pentru a verifica modul in care Romania este pregatita sa adere la spatiul Schengen. Inspectorii europeni urmaresc cum se fac controalele la granite, politica de azil si returnare a migrantilor, precum si masura in care…

- Ministrul Afacerilor Interne a discutat astazi cu o delegație a Comisiei pentru Libertați Civile, Justiție și Afaceri Interne din cadrul Parlamentului European despre modalitațile de gestionare la nivel național a efectelor generate de razboiul izbucnit in Ucraina.