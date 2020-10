Președintele Klaus Iohannis a precizat joi, intr-o declarație de presa, ca s-a intalnit la inceputul summitul Uniunii Europene de la Bruxelles cu Ursula von der Leyen, care a intrat ulterior in izolare dupa ce o persoana din echipa sa a fost testata pozitiv cu COVID-19.„Din pacate, chiar astazi președinta Comisiei a intrat in autoizolare dupa ce ne-am salutat la inceputul ședinței. In cazul meu, nu exista niciun pericol, am pastrat distanța, am avut amandoi masca și doamna von der Leyen a a fost testata negativ chiar in aceasta dimineața”, a precizat Klaus Iohannis, in declarația de presa susținuta…