- Situatia ramane "critica" in contextul crizei cu Rusia, afirma presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, evidentiind, dupa videoconferinta organizata de presedintele SUA, Joe Biden, cu lideri din cadrul NATO, necesitatea consolidarii apararii pe flancul de est.

- Presedintele Klaus Iohannis a participat, joi si vineri, la cel de-al saselea Summit Uniunea Europeana - Uniunea Africana, care a avut loc la Bruxelles.

- Bucureștiul este plin de mașini, care au invadat fiecare colțișor de strada.

- Un numar de sase cetateni turci au fost depistati de politistii de frontiera giurgiuveni in timp ce incercau sa intre ilegal in Romania, prin PTF Giurgiu, ascunsi intr-un TIR incarcat cu legume din Turcia, potrivit Agerpres.

- Președintele american Joe Biden urmeaza sa aiba o conversație cu liderii Uniunii Europene pe tema crizei de securitate din Ucraina. Solicitarea a fost facuta de Biden catre mai multe țari din Uniune, printre care și Romania. Din țara noastra participa președintele Klaus Iohannis, informeaza Digi24.

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, dupa o serie de intalniri la nivel european, ca in cazul in care situația din Ucraina se inrautațește in sensul unui conflict cu Rusia, atunci Romania și celelalte state NATO și UE vor acționa impreuna.

- Președintele Klaus Iohannis a oferit primele informații despre discuțiile de miercuri seara de la Palatul Elysee, unde a fost abordata problema Sahelului. Potrivit președintelui, Romania va fi implicata militar in continuare in Africa.

- Președintele SUA, Joe Biden, pregatește o declarație in urma careia va declara ca pandemia de Covid-19 nu mai este considerata o situație de criza.