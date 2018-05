Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut marti, 15 mai a.c., la Palatul Cotroceni, consultari cu prim ministrul Romaniei, Viorica Dancila, in urma invitatiei adresate sefului Guvernului pentru clarificarea unor aspecte care tin de politica externa a tarii noastre, inclusiv tema relocarii ambasadei…

- Premierul Viorica Dancila a ajuns la Palatul Cotroceni, alaturi de ministrul de Externe Teodor Melescanu, pentru a discuta cu presedintele Klaus Iohannis pe tema mutarii ambasadei din Israel. In invitatia transmisa de Klaus Iohannis scria: "Avand in vedere opiniile exprimate de Guvern in legatura cu…

- Premierul Viorica Dancila a ajuns, la ora transmiterii stirii, la Palatul Cotroceni, alaturi de ministrul de Externe Teodor Melescanu, pentru intalnirea programata la ora 11.00 cu presedintele Klaus Iohannis, pe tema mutarii ambasadei din Israel.

- In invitatia transmisa de Klaus Iohannis se arata ca: "avand in vedere opiniile exprimate de Guvern in legatura cu evolutii recente din politica externa, in temeiul dispozitiilor art. 86 din Constitutie, va invit pentru consultari in data de 15 mai a.c., ora 11:00, la Palatul Cotroceni. Consultarile…

- Premierul Viorica Dancila a confirmat, luni, pentru MEDIAFAX ca va onora invitatia presedintelui Klaus Iohannis de a discuta probleme de politica externa, marti, la Palatul Cotroceni.Președintele Klaus Iohannis o invita pentru ziua de marți pe Viorica Dancila la consultari la Palatul Cotroceni,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, ca a refuzat sa dea curs invitatiei presedintelui Klaus Iohannis la Cotroceni deoarece declaratiile acestuia dadeau impresia ca era chemata ca la scoala, ca un elev care nu si a facut lectia si trebuie certat transmite Agerpres.ro. Dupa cum stiti, am fost…

- Premierul Viorica Dancila nu mai merge vineri la intalnirea de la Palatul Cotroceni, presedintele fiind anuntat prin cabinetul sau in aceasta dimineata. La scurt timp, presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca face declaratii de presa la ora 11.00. In studioul Mediafax Live se afla eurodeputatul S&D…

- Premierul Viorica Dancila și ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, au fost chemate de președintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni.Președinția a anunțat o întâlnire surprinzatoare pentru marți, 3 aprilie, de la ora 12.00, cu premierul Viorica Dancila și ministrul Muncii,…