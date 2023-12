Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis printr un mesaj postat pe o retea de socializare ca este ingrozit de atacul armat care a avut loc la Universitatea din Praga.Sunt ingrozit de atacul armat din Praga de azi, care a secerat atatea vieti nevinovate. Transmit cele mai profunde condoleante catre familiile…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca este consternat de atacul armat din Praga care a dus la pierderea atator vieti nevinovate si a transmis ca Romania este alaturi de poporul ceh in aceste momente.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca in Romania mai sunt multe lucruri de facut, iar schimbarile amanate atat de mult timp trebuie sa continue intr-un ritm mai alert."Suntem cu totii constienti ca in Romania mai sunt multe lucruri de facut, iar schimbarile amanate atat de mult timp…

- Un nou sondaj de opinie zguduie scena politica romaneasca. Cel mai recent studiu arata care sunt politicienii cu cea mai mare notorietate. Daca pe locul 1 se afla Klaus Iohannis, pe locul 2 este Gabriela Firea, iar pe locul 3, surpriza uriașa, Diana Șoșoaca reușește sa-i depașeasca pe Geoana, Ciolacu,…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat miercuri ca atacurile Hamas din Israel "nu pot justifica pedepsirea colectiva a palestinienilor" din Gaza, un teritoriu puternic lovit de bombardamentele israeliene de represalii, informeaza France Presse."Sunt pe deplin constient de nemultumirile…

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Președintele Klaus Iohannis a condamnat atacul terorist de la Bruxelles, in care au murit doi suedezi, și a subliniat ca „teroarea și ura nu iși au locul” in lumea noastra europeana. Președintele Romaniei a transmis condoleanțe familiilor indoliate de atacul terorist din…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis pe o retea de socializare un mesaj in care condamna cu fermitate atacul terorist de la Bruxelles.Condamnam cu fermitate atacul terorist de la Bruxelles. Romania transmite condoleante familiilor victimelor. Ramanem uniti in jurul valorilor noastre comune europene,…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, sambata, 7 octombrie, in Portugalia, ca atacul terorist din Israel are un „potential foarte toxic”, de a destabiliza foarte mult situatia din Orientul Mijlociu. El precizat ca intre 800 si 900 de romani sunt in Israel si se cauta solutii pentru cei care doresc…