Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis condamna cu fermitate recentele atacuri rusește asupra Ucrainei.„Condamn cu fermitate recentele atacuri rusești impotriva Ucrainei și a infrastructurii civile de pe Dunare, foarte aproape de Romania. Aceasta escaladare recenta prezinta riscuri grave pentru securitatea…

- Klaus Iohannis condamna ferm bombardamentul masiv cu drone asupra porturilor ucrainene Reni (peste Dunare de Galați) și Izmail (in Delta) și spune ca recenta ”escaladare prezinta riscuri serioase pentru securitatea din Marea Neagra”. ”Condamn ferm recentele atacuri ale Rusiei impotriva infrastructurii…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj in care condamna atacul rușilor asupra porturilor dunarene Izmail și Reni, aproape de granița dintre Ucraina și Romania. Atacul rușilor a fost condamnat și de premierul Marcel Ciolacu.

- Rusia ar fi atacat portul ucrainean Reni, port aflat la Dunare, la granița cu Romania, la doar cițiva kilometri de Galați. Imaginile aparute pe rețelele sociale arata o serie de explozii in cadrul portuluiReni, dar și instalațiile de lupta antiaeriana care trag asupra ceea ce par a fi drone kamikaze.…

- Explozii puternice langa granița Romaniei, dupa ce forțele ruse au bombardat din nou regiunea Odesa. Rachete și drone ar fi lovit porturile Reni și Ismail, situate pe Dunare, in apropierea graniței romano-ucrainene. Portul ucrainean Reni, port aflat la Dunare, la granița cu Romania, este la doar cațiva…

- E explozie puternica s-a produs in luni dimineata chiar langa granița Romaniei, dupa ce forțele ruse au bombardat din nou regiunea Odesa. Rachete și drone ar fi lovit porturile Reni și Ismail, situate pe Dunare, in apropierea graniței romano-ucrainene.

- Rusia a bombardat doua porturi din Ucraina, Reni și Ismail, cel mai apropiat dintre ele aflandu-se la 200 de metri de granița Romaniei. Ambele porturi se afla pe Dunare, in regiunea Odessa. Ele sunt foarte importante pentru exportul de cereale al Ucrainei. Portul Reni este la 10 kilometri de municipiul…

- Refuzul Moscovei de a prelungi Acordul pentru cerealele ucrainene la Marea Neagra nu este o surpriza pentru Kiev, obișnuit cu șantajul rusesc asupra acordului inca de la lansarea acestuia, in urma cu un an. In Bugeac, in sud-vestul Ucrainei, o regiune fara ieșire la mare situata intre Moldova, Romania…