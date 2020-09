Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ca Romania sa se modernizeze, epoca PSD trebuie sa se incheie definitiv, a afirmat, luni, presedintele Klaus Iohannis si a indemnat partidele democratice "sa continue dialogul". "Pentru ca Romania sa se modernizeze, epoca PSD trebuie sa se incheie definitiv. Victoria…

- Președintele Klaus Iohannis a facut prima declarație dupa alegerile locale, care au avut loc duminica, 27 septembrie 2020. Iata, declarația integrala: „ Ieri au avut loc alegerile locale, in Romania, in condiții speciale, generate de epidemia Covid-19. Vreau sa subliniez de la inceput ca ceea ce am…

- Klaus Iohannis a vorbit, luni seara, la Palatul Cotroceni, despre alegerile locale și a proclamat victoria PNL, pe care il numește cel mai mare partid din Romania. Iohannis a cerut eliminarea PSD, pentru ca ”Romania sa se modernizeze” și a precizat ca ultima etapa se va juca in iarna, la alegerile…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca, pentru o crestere economica sustenabila, este nevoie de inovare si de o ”tehnologie prietenoasa cu mediul si sigura”. „Pentru o crestere economica sustenabila, avem nevoie de tehnologie prietenoasa cu mediul si sigura. Avem nevoie de decizii si actiuni…

- Președintele Klaus Iohannis va merge, luni, cu trenul de la Gara de Nord din Capitala și pana la Aeroportul Internațional Henri Coanda (Otopeni), potrivit unor surse politice, citate de g4media.ro . Șeful statului vrea sa vada cu ochii lui cum arata legatura feroviara cu cea mai importanta poarta aeriana…

- Președintele Klaus Iohannis, a trimis marți, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon, informeaza Cotroceniul.Amintim ca, pe 15 iulie, Curtea Constituționala a respins , cu majoritate de voturi, obiecția de neconstituționalitate a „Legii…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat cu putin timp in urma ca, pe 14 septembrie, elevii vor merge fizic la scoala. Seful statului a precizat ca au fost luate in calcul trei scenarii cu privire la redeschiderea scolilor, in contextul pandemiei COVID.

- Celebrele filme western ale anilor ’60 și-au pierdut, ieri, compozitorul coloanelor sonore, dupa moartea artistului Ennio Morricone, la varsta de 91 de ani. Celebrul compozitor italian va fi inmormantat in cadru...