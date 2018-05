Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis vineri, 4 mai a.c., un mesaj de condoleante in urma decesului Doinei Cornea. Va prezentam in continuare textul mesajului: "Am aflat cu profunda tristete despre disparitia doamnei Doina Cornea, una dintre cele mai importante voci ale disidentei anticomuniste.…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat miercuri la primul Summit Parlamentar al Formatului Bucuresti (B9). Seful statului a fost intampinat de presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, conform protocolului, si nu de un vicepresedinte al Senatului, cum s-a intamplat la alte vizite ale presedintelui…

- Presedintele Klaus Iohannis sarbatoreste Floriile pe rit catolic la Sibiu. Seful statului a participat, alaturi de sotia sa, la slujba de Florii, oficiata la biserica romano-catolica din Piata Mare.

- Raportul lui Tudorel Toader nu a ajuns la președinte, a declarat Klaus Iohannis, la Bruxelles, inainte de reuniunea informala a Consiliului European. Șeful statului și-a exprimat inca o data susținerea fața de șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. Președintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca raportul…

- Chestorul de poliție Eduard Mirițescu, șeful Inspectoratului Județean de Poliție Prahova, și-a cerut scuze, public, dupa incidentul petrecut in urma cu o saptamana, cand polițiști din cadrul IJP Prahova au descins la o adresa greșita ( VEZI DETALII ).

- Presedintele Iohannis i-a incurajat pe noii magistrati sa fie independenti Presedintele Klaus Iohannis în mijlocul absolventilor Institutului National al Magistraturii. Foto: facebook.com/klausiohannis/photos. Presedintele Klaus Iohannis a facut, din nou, pledoarie…

- Presedintele Klaus Iohannis se afla intr-o vizita privata in Germania si Spania, intre 3-10 februarie. O romanca stabilita in Tenerife de mai multi ani, Adina Mihaela Chiru, a scris pe grupul de Facebook "Romani in Tenerife" ca presedintele Iohannis poate fi vazut, alaturi de sotia sa, in…

- Președintele Klaus Iohannis a fost surprins la Munchen, impreuna cu soția sa, Carmen Iohannis. Se pare ca cei doi au fost la cumparaturi, deoarece aceștia aveau mai multe sacoșe. Președintele era imbracat...