Șeful statului are programata luni, de la ora 16.00, o videoconferința cu președintele Consiliului European, Charles Michel, și un grup de lideri europeni, in pregatirea reuniunii Consiliului European din 24-25 martie, potrivit Administrației Prezidențiale. Consiliul European va discuta joi și vineri despre agresiunea militara rusa impotriva Ucrainei, securitate și aparare, energie, aspecte economice, pandemia de COVID-19 și relații externe. Și președintele SUA, Joe Biden, se va alatura liderilor UE in prima zi a Consiliului European pentru o discuție privind sprijinul pentru Ucraina și poporul…