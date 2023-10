Klaus Iohannis, discutii cu presedintele SUA si secretarul general al NATO, in contextul agresiunii ruse impotriva Ucrainei

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a participat, marti, la invitatia presedintelui Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, la o noua runda de consultari politice in format restrans cu lideri globali aliati, in contextul continuarii conflictului militar declansat de Federatia Rusa impotriva Ucrainei. Liderii…

- Președintele Klaus Iohannis a participat, marți, la o noua runda de consultari politice in format restrans cu lideri globali aliați, in contextul continuarii conflictului militar declanșat de Federația Rusa impotriva Ucrainei. Șeful statului a subliniat ca Rusia trebuie sa inceteze atacurile care țintesc…

- Dupa izbucnirea razboiului din Ucraina, Donald Trump a afirmat in repetate randuri ca ar fi putut pune capat conflictului in doar cateva ore daca ar mai fi președinte al Statelor Unite. Aceasta afirmație a fost laudata de Vladimir Putin la un forum economic desfașurat recent in Rusia, iar Trump s-a…

- Serviciile de securitate ruse (FSB) au anuntat luni, 28 august, ca au arestat un cetatean rus, fost angajat al serviciului diplomatic american in Rusia, acuzat ca a transmis Statelor Unite informatii despre conflictul din Ucraina, relateaza TASS . In cadrul unui comunicat, FSB a precizat ca incepand…

- „Fie ca ne place sau nu, oamenii ar vrea sa vada un pic de recunostinta”, a spus Wallace la un briefing de presa la Vilnius, atunci cand a fost intrebat despre comentariile presedintelui ucrainean care a spus ar fi „absurd” ca Kievului sa i se spuna ca este binevenit in NATO, fara a i se da o perspectiva…

- Bateriile de rachete de aparare antiaeriana Patriot au fost vazute luni (10 iulie), in apropiere de aeroportul din Vilnius, parte a apararii, ca o fortareața a NATO din capitala Lituaniei, inainte de summitul sau din aceasta saptamana, potrivit Reuters. NATO a desfașurat armament avansat inainte ca…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a publicat sambata, 8 iulie, o declarație prin care onoreaza cele "500 de zile de rezistența in Ucraina", dupa ce Rusia și-a lansat invazia pe scara larga anul trecut, pe data de 24 februarie, informeaza CNN."Spiritul poporului ucrainean ramane nesupus, iar…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a incercat sa justifice decizia SUA de a furniza Ucrainei munitie cu fragmentare, subliniind ca armata ucraineana este nevoita sa se apere de invazia rusa, dar a reamintit ca Alianta Nord-Atlantica nu are o pozitie comuna privind armamentul de acest tip.Jens…