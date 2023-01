Klaus Iohannis a vorbit la telefon cu Alexander Van der Bellen, presedintele Austriei. Subiectul abordat de cei doi a fost votul impotriva aderarii Romaniei la Schengen. ”Președintele Klaus Iohannis a transmis omologului austriac ca votul negativ exprimat de Austria in cadrul reuniunii Consiliului Justiție și Afaceri Interne privind aderarea Romaniei la spațiul Schengen a produs dezamagire in randul cetațenilor romani. Președintele Romaniei a aratat ca acest vot a fost cu atat mai dificil de ințeles cu cat nu reflecta bunele relații existente intre cele doua țari și cooperarea stransa in multiple…