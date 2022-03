Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a avut o discuție cu Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, iar unul dintre principalele puncte a fost legat de aderarea Romaniei la spațiul Schengen. Very good discussion with ???????? Chancellor @OlafScholz on further enhancing our bilateral relations with a focus on economic…

- Președintele Klaus Iohannis a scris vineri pe Twitter ca a avut „o discuție foarte buna” cu cancelarul Germaniei, Olaf Scholz. Cei doi au discutat și despre aderarea Romaniei la spațiul Schengen.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a transmis ca, in cadrul reuniunii cu Ambasadorii statelor membre UE, din Parlamentul Romaniei, a intarit cateva dintre obiectivele strategice ale noastre, precum aderarea tarii noastre la spatiul Schengen. Liderul PSD a subliniat ca a discutat si despre…

- Președintele Klaus Iohannis a discutat duminica seara cu președintele Ucrainei – Volodmir Zelenski. „Tocmai am avut o conversație telefonica cu președintele Zelenski. L-am asigurat de intregul sprijin al Romaniei pentru Ucraina și la nivel bilateral, și in interiorul UE. Centrul umanitar din Suceava…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron a ținut un discurs, in fața națiunii, in cadrul caruia a ținut sa precizeze ca francezii nu sunt in razboi cu Rusia. Macron a mai precizat faptul ca razboiul din Ucraina a creat o ruptura in Europa. Intr-un discurs adresat națiunii miercuri, Emmanuel Macron a spus…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat pe Twitter ca a avut o discuție cu premierul Belgiei, Alexander De Croo, despre coordonarea acțiunilor ca parteneri UE și NATO pentru a raspunde agresiunii militare a Rusiei in Ucraina.

- Discutie telefonica intre presedintii Klaus Iohannis si Volodimir Zelenski Klaus Iohannis. Foto: Presidency.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Președintele Klaus Iohannis a discutat la telefon cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski și l-a asigurat de sprijinul total și de solidaritatea…

- Președintele Klaus Iohannis, a spus, joi seara, de la Bruxelles, ca nu a discutat cu Emmanuel Macron despre aderarea Romaniei la Schengen, dar ca acest obiectiv ramane unul strategic.