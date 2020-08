Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, discurs de Ziua Marinei, care, in acest an, s-a ținut cu restricții.Citește și: Orban: ‘Daca iți scad veniturile și abia mai ai bani de mancare, nu te duci sa-ți bei banii la carciuma’ Președintele Klaus Iohannis a spus la Constanța, cu ocazia…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, sambata, in discursul rostit la festivitațile organizate de Ziua Marinei, la Constanța, ca Romania va continua demersurile pentru sporirea prezenței aliaților in structurile NATO de pe teritoriul Romaniei. De asemenea, in contextul in care publicul nu a putut…

- Prezent la Ziua Marinei, președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj adaptat la realitatea pandemiei de coronavirus. Iata o parte din declarațiile președintelui: ”La mulți tuturor. Cel mai potrivit prilej pentru a ne manifesta prețuirea fața de cei care iși fac datoria pe marile și oceanele lumii…

- Curtea de Apel Bucuresti a stabilit pentru 18 septembrie primul termen in procesul in care CNSAS solicita judecatorilor sa constate calitatea de colaborator al Securitatii in cazul guvernatorului BNR, Mugur Isarescu. In cererea trimisa in instanta, CNSAS sustine ca guvernatorul Mugur Isarescu a activat…

- Magistratii Tribunalului Olt au admis, joi, apelul formulat de Forumul Democrat al Germanilor din Romania (FDGR) fata de solutia pronuntata de Judecatoria Slatina in iunie 2019, prin care Valcov a fost obligat la plata a 20.000 de lei daune morale catre FDGR pentru o postare pe facebook a acestuia.Citește…

- Istoria Y.C.R.R. incepe de fapt in anul 1921, la Constanta, o data cu infiintarea Yacht Club Roman, al carui scop declarat era dezvoltarea sporturilor nautice in Romania. In 1999, Yacht Clubul Regal Roman a fost reactivat din initiativa unor entuziasti, revenind la vechile insemne.Anii de aur ai yachtingului…

- Inovația, investițiile in tehnologizare și in branduri dar, mai ales, calitatea și siguranța pentru consum a produselor fabricate in Romania sunt o prioritate constanta a Grupului Lactalis. Urmand planurile strategice de consolidare a afacerilor in Romania, pe principii de organizare eficienta a activitaților…

- Prima linie de reciclare de televizoare si de echipamente eletronice care contin ecrane plate - (LCD, plasma si LED) din Europa Centrala si de Est a fost inaugurata in Romania in luna mai de compania Green WEEE, potrivit unui comunicat remis miercuri de companie. Cu o investitie de peste…