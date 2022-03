Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anunțat intr-o conferința de presa susținuta astazi, 4 martie, ca starea de alerta nu va fi mai prelungita in condițiile in care situația pandemica s-a imbunatatațit in ultimele saptamani. De asemenea, mai multe restricții urmeaza a fi ridicate sau relaxate,…

- Intr-o conferința de presa, președintele Klaus Iohannis a anunțat ca nu se va mai prelungi starea de alerta dupa data de 8 martie. Asta inseamna ca multe restricții aplicate in prezent vor fi eliminate. Potrivit președintelui Klaus Iohannis, starea de alerta care va expira in data de 8 martie nu va…

- Klaus Iohannis a declarat, miercuri, dupa sedinta privind gestionarea pandemiei, de la Palatul Cotroceni, ca s-a hotarat sa nu se mai prelungeasca dincolo de 8 martie starea de alerta din Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca starea de alerta nu va fi prelungita dupa data de 8 martie 2022, ca urmare a scaderii numarului de imbolnaviri cu COVID-19. Odata cu ridicarea starii de alerta, unele restricții vor fi de asemenea eliminate.

- Potrivit unui anunț de ultima ora facut de președintele Klaus Iohannis, incepand cu data de 8 martie va fi ridicata starea de alerta pe teritoriul Romaniei, la doi ani de la debutul pandemiei de COVID-19. Klaus Iohannis a mulțumit cetațenilor romani, autoritaților, medicilor, precizand ca datorita mobilizarii…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca trebuie mers inspre o ridicare a restrictiilor luate in pandemie, astfel incat fiecare cetatean sa devina mai responsabil. El a precizat ca starea de alerta ar putea fi prelungita cu cel putin o luna. Kelemen Hunor a fost intrebat, duminica, de Sebastian…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca trebuie mers inspre o ridicare a restrictiilor luate in pandemie, astfel incat fiecare cetatean sa devina mai responsabil. El a precizat ca starea de alerta ar putea fi prelungita cu cel putin o luna. Kelemen Hunor a fost intrebat, duminica, de Sebastian…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, ca nu considera necesara prelungirea starii de alerta in contextul pandemiei de Covid-19 in Romania. Insa acesta spune ca daca nu sunt aplicate soluțiile in criza energiei, „ar fi oportuna o stare de urgența pe energie, daca nu se gasesc reguli și…