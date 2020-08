Klaus Iohannis, despre vaccinul rusesc împotriva COVID-19: “Nu există nicio validare externă“ Klaus Iohannis a reacționat cu privire la vestea ca Rusia a aprobat primul vaccin din lume anti-COVID. Șeful statului spune ca “nu exista nicio validare externa” pentru el. Dupa ce Rusia a anunțat ca are primul vaccin anti-COVID-19, experți internaționali din domeniul sanatații s-au aratat neincrezatori și ingrijorați. Mulți dintre ei spun ca efectele distribuirii unui vaccin care nu a trecut prin toate etapele de testare ar putea fi dezastruoase. Citește online gratuit numarul de august al revistei Unica “Ce știm despre acest vaccin este exact nimic. E mai degraba un cocktail Molotov aruncat… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, miercuri, ca nu exista nicio validare externa pentru vaccinul anti-COVID anunțat de Rusia și ca Romania este parte din Uniunii Europene și incheie precontracte cu entitați din UE.

- Klaus Iohannis a anunțat in cursul zilei de miercuri ca nu va opta pentru vaccinul anti-COVID-19 anunțat de Rusia. In ciuda veștii bune anunțate de Vladimir Putin, președintele Romaniei a oferit argumente pertinente pentru refuzul sau de a-l folosi in spitalele romanești. „In acest moment nu exista…

- K. Iohannis, ingrijorat in legatura cu numarul mare de noi cazuri #Covid-19 Klaus Iohannis. Foto: Presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis s-a aratat astazi îngrijorat în legatura cu numarul mare de cazuri noi de infectare cu coronavirus din România, insistând din nou…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat ca Romania isi doreste retele 5G sigure si care sa nu fie sub controlul unor state cu alte interese decat cele declarate, cum ar fi China. Seful statului a precizat ca este in lucru o legislatie speciala pe aceasta tema pentru a preveni intrarea pe piata 5G a unor…

- Președintele Klaus Iohannis afirma ca Romania este parte a efortului european de gasire a unui vaccin impotriva COVID-19, insa deocamdata nu exista un asemenea vaccin aprobat. Declarațiile vin in contextul apariției unui așa-zis vaccin anti-COVID in Rusia. „Am observat un interes deosebit pentru tema…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, miercuri, ca "nu exista nicio validare externa pentru vaccin anti-COVID" anun'at de Rusia. "In acest moment nu exista un vaccin anti-COVID aprobat in Uniunea Europeana".

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a primit cu prudenta vestea ca Rusia a inregistrat primul vaccin impotriva COVID-19 si a semnalat ca acest vaccin, la fel ca celelalte, trebuie sa urmeze etapele de precalificare si evaluare stabilite de aceasta organizatie, relateaza agentiile Reuters si EFE.…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a anunțat ca Romania a intrat in sistemul european pentru vaccinul anti- COVID-19 . „Marți ne-am inscris, am avut discuțiile, miercuri vom avea discuții și cu reprezentantul pentru Europa de Est al firmei care face acest vaccin. Dupa cum știți, noi am facut și o donație…